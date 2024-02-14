دلافين نادرة تظهر في أستراليا

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف باحثون من جامعة Sunshine Coast، دولفيناً قاروري الأنف باللونين الأبيض والأسود في خليج هيرفي بأستراليا، ويعد هذا النوع الأندر والأكثر غرابة في العالم، حسب «روسيا اليوم».

ووجد الفريق أن الدولفين Speckles نادر للغاية، ويتميز بطفرة جينية تسبب فقداناً جزئياً للتصبغ، ما يؤدي إلى لونه الفريد، على عكس الدلافين من النوع نفسه رمادية اللون.

وقالت الباحثة جورجينا هومز، لهيئة الإذاعة الأسترالية: «كان الوقت يقترب من نهاية اليوم، وكنا على وشك العودة عندما شاهدنا قفزة هائلة لهذا الدولفين. لا نعرف ما إذا كان ذكراً أم أنثى، نعتقد أن لديه طفرة جينية».

وأضافت: «إنه أمر مثير للغاية، لقد بحثنا واكتشفنا أنه لم يسبق لأحد أن وثّق وجود هذه الدلافين في أستراليا».