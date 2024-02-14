10 حالات فقط حول العالم .. امرأة تلد مرتين خلال 6 أشهر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في حادثة نادرة، أنجبت امرأة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مرتين خلال ستة أشهر فقط، وبحسب تقارير إعلامية، فقد أنجبت السيدة طفلين، أحدهما يبلغ الآن من العمر سنة واحدة والآخر عمره 6 أشهر.

وفقًا للتقرير، أوضحت جيسيكا وهي مصففة شعر أن ذلك ممكن فقط من خلال عملية الحمل الفائق حيث يمكن من خلاله للمرأة أن تحمل مرة أخرى، حتى لو كانت حاملاً بالفعل، ويعتبر الحمل الفائق حالة طبية نادرة للغاية حيث يولد طفلان في نفس الرحم في أوقات منفصلة وهو نادر عند البشر ويتم ملاحظته في الحيوانات بشكل متكرر. وبحسب التقارير فإن الحمل الفائق هو حالة نادرة جدًا، وحتى الآن تم الإبلاغ عن 10 حالات فقط من هذه الحالة في جميع أنحاء العالم، وفقا لموقع timesnownews.

ما هو الحمل الفائق؟

يُزرع الجنين في بطانة الرحم ويبدأ في النمو خلال الدورة الشهرية التالية، تحدث نفس الأحداث، وينضم الجنين الجديد إلى الآخر في الرحم. يعد الحمل الفائق نادرًا جدًا لدرجة أن الباحثين ليس لديهم بيانات كافية لتأكيد الأسباب.

عملية الحمل الفائق هي الطريقة التي يتجاوز بها الحمل الجديد حواجز الجسم الطبيعية التي تمنع الحمل الجديد أثناء حمل المرأة.

هل الحمل الفائق توأمان؟

إن الحمل الفائق في التوائم غير ممكن، لكن حالات الحمل الفائق تشبه حالات الحمل التوأم في بعض النواحي. تمامًا مثل التوائم، يتشارك جنينان في نفس الرحم ويتطوران جنبًا إلى جنب ويتم ولادة كلا الطفلين في نفس الوقت. ولكن على عكس التوائم، لا تتشكل الأجنة الناتجة عن الحمل الفائق أثناء الدورة الشهرية المماثلة.

ما مدى شيوع الحمل الفائق؟

يعد الحمل الفائق نادرًا جدًا عند البشر، حيث لا يوجد حتى الآن سوى 10 حالات مؤكدة في جميع أنحاء العالم. وتنتشر هذه الحالة بشكل أكبر في القوارض والثدييات الصغيرة والأسماك.