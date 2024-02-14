مقتل وإصابة 22 شخصاً في حادث مروري بشمال مصر

المصدر: د ب ا

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لقي 15 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم أمام الثروة السمكية بطريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي بالقرب من المنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية بشمالي مصر.

وقال مصدر طبي في وزارة الصحة المصرية إن مستشفى العامرية استقبل 8 حالات توفيت في الحال وجاري نقل جثامينهم إلى المشرحة بينما يجري نقل المصابين للمستشفيات القريبة.

وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من كوبري الثروة السمكية والمنطقة الحرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و8 سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل و4 عربات ميكروباص ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين.