تراجع عن الانتحار لأجل طبق «برياني»

المصدر: (إعداد ــ رضا أبو العينين)

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شهدت مدينة كولكاتا، شرقي الهند، واقعة غريبة، عندما تسلق رجل جسراً وهدد بشنق نفسه عن طريق الهيكل الحديدي للجسر، غير أن رجال الشرطة نجحوا في إنقاذه، بعدما وعدوه بإحضار المشروبات الباردة والبرياني.

وتسبب الحادث الذي وقع أول من أمس، في تعطيل حركة المرور، بعدما أبلغ عدد من سائقي السيارات على الطريق، رجال الشرطة بالواقعة، وفقاً لموقع news9live.

وفي التفاصيل، فقد اعتلى الشاب الثلاثيني جسراً على الطريق، ثم ربط حبلاً في الهيكل الحديدي للجسر، استعداداً للانتحار.

وتوجه فريق من رجال الشرطة على الفور إلى المكان، وقال شهود عيان إن الشاب كان في موقف خطير للغاية، لأنه لو سقط من أعلى الهيكل الحديدي الذي تسلقه لمات في الحال، لارتفاعه 40 قدماً عن الطريق، أو تعرض للموت دهساً تحت المركبات المارة على الطريق. ونجح رجال الشرطة في إقناع الشاب بالعدول عن فكرة الانتحار، بعدما وعدوه بإحضار المشروبات الباردة والبرياني، فاقتنع ونزل عن الجسر.

وبمجرد نزول الرجل، تم الاتصال بعائلته، وأبلغ أفراد الأسرة رجال الشرطة أنه يخضع للعلاج، لأنه لم يكن مستقراً عقلياً، فتم نقله إلى مستشفى كولكاتا الطبي الوطني، وهو يخضع حالياً للعلاج في المستشفى.