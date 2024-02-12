الخارجية المصرية تكشف تفاصيل العثور على جثة فتاة في سويسرا

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع مع السفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن والسلطات السويسرية، عن كثب، منذ اللحظات الأولى، قضية اختفاء المواطنة المصرية مريم مجدي أحمد الطفيلي.

وأوضحت الوزارة، أمس، عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، أنه عُثر على جثمانها أول من أمس مُلقى بنهر الراين بالقرب من إحدى بلديات كانتون زيورخ السويسرية.

وذكرت أن سفارة مصر في برن كانت قد تلقت خبر اختفاء الفتاة في 31 يناير الماضي من محل إقامتها بأحد الفنادق السويسرية، مؤكدةً أنها تواصلت فوراً مع الجهات الأمنية السويسرية.

ولفتت إلى أن الجهات الأمنية السويسرية قامت، في إطار التحقيقات في القضية، بتوسيع نطاق البحث الجغرافي عن المواطنة المفقودة آنذاك ليشمل عدة مدن سويسرية، حيث عُثر في النهاية على جثمان الفقيدة، موضحةً أنه تم القبض على أحد الأشخاص المشتبه بهم في القضية.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، مؤكدةً استمرار المتابعة مع جهات التحقيق السويسرية حتى يتم الكشف عن ملابسات القضية وشخصية الجاني.