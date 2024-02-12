روبوتات تحاكي مخلوقات بحرية قديمة

المصدر: (دبي - البيان)

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ابتكر باحثون روبوتاً ناعماً يحاكي المخلوقات القديمة البحرية ويتبع حركتها نفسها. واستخدم باحثو جامعة كارنيجي ميلون، حفريات، لمخلوقات بحرية عاشت منذ حوالي 500 مليون سنة، وكان لها جذع عضلي للحركة، واستخدموا الأشعة المقطعية لفهم شكلها ثلاثي الأبعاد، ثم تم استخدام المحاكاة الحاسوبية لاستنتاج طريقة دفع المخلوق في الماء، وبناءً على هذه البيانات تم ابتكار الروبوت.

وكشفت الدراسة، التي سيقدم الباحثون نتائجها التي توصل إليها في الاجتماع السنوي الثامن والستين للجمعية الفيزيائية الحيوية في فيلادلفيا، أن الحركة الكاسحة للساق ربما سمحت لهذه الحيوانات بالانزلاق على طول قاع المحيط.

وسلط الباحثون الضوء على التطبيقات المحتملة لهذه الروبوتات الناعمة تحت الماء في المسح الجيولوجي وصيانة الآلات تحت الماء.