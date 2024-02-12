لصوص يستولون على 133 طناً من الدجاج

المصدر: (دبي - البيان)

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وجهت السلطات في كوبا تهمة السرقة لـ 30 شخصاً، قاموا بالاستيلاء على 133 طناً من الدجاج.

واستولى اللصوص على الدواجن المخزنة في 1660 صندوقاً، من منشأة حكومية في العاصمة هافانا، واستخدموا أموال المبيعات في شراء منتجات، بما في ذلك ثلاجات وأجهزة تلفزيون ومكيفات وكمبيوترات، من أجل التمويه على عمليتهم، وإخفاء الأدلة، حسب «سكاي نيوز».

وكان من المقرر توزيع الدجاج على الكوبيين، بموجب نظام الحصص الغذائية المعمول به في الجزيرة، والذي تم تطبيقه منذ أكثر من 60 عاماً.

وقال مسؤول في شركة «كوبمار» لتوزيع المواد الغذائية الحكومية، إن الكمية المسروقة، تعادل حصة شهرية من الدجاج لإقليم متوسط الحجم بمعدلات التوزيع الحالية، وفقما نقلت شبكة «سكاي نيوز».

وكان من بين المتهمين اختصاصيو تكنولوجيا معلومات، ورؤساء مناوبات في الشركة، بالإضافة إلى حراس أمن وآخرين. ويمكن أن يواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً، إذا ثبتت إدانتهم.