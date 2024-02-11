بدافع الغيرة .. عجوز تحاول قتل زوجها لتلقيه بطاقة بريدية من حبيبته قبل 60 عاماً

المصدر: إعداد ـ رضا أبوالعينين

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ألقت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية القبض على عجوز تبلغ من العمر 71 عامًا حاولت قتل زوجها بعد أن تلقى بطاقة بريدية من امرأة كان على علاقة عاطفية بها قبل 60 عامًا.

وقالت الشرطة إنها عندما وصلت إلى مكان الحادث وجدت الزوج في حالة مزرية للغاية وبه عدة كدمات خطيرة وجروح، بالإضافة إلى آثار عض كانت تنزف بغزارة، يذكر أن العجوز التي تدعى بيرثا يالتر وزوجها ميمو يالتر متزوجان منذ 52 عاماً، وفقا لموقع news9live.

وأثارت البطاقة البريدية التي تلقاها الزوج من المرأة غيرة بيرثا التي حاولت بعد ذلك قتل زوجها عن طريق خنقه بالوسادة، واعترفت بيرثا بأنها حرمته من هاتفه الخلوي بعدما استطاع تصوير لقطات من اعتدائها عليه.