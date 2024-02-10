اكتشاف مذهل لأصباغ عمرها 12 مليون عام

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتشف باحثون من جامعة غوتنغن الألمانية، ومتحف التاريخ الطبيعي في فيينا أصباغاً محفوظة جيداً في أصداف حلزون متحجرة عمرها 12 مليون عام، مما يمثل أول تحديد في العالم للأصباغ غير المتغيرة تقريباً من المجموعة الكيميائية للبوليينات في الحفريات.

وعثر الباحثون، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة «بالايونتولوجي»، على أصداف حلزون من فصيلة «سيريثيوديا (نوع من الصدف)» الفائقة في بورغنلاند بالنمسا، واستخدموا مطيافية رامان لتحليل الأصباغ.

وعادة ما تكون الأصداف الأحفورية شاحبة بسبب تحلل الأصباغ، مما يجعل بقايا أنماط الألوان القديمة نادرة؛ لذلك يعد التعرف على هذه الأصباغ المحفوظة جيداً في الحفريات التي يبلغ عمرها 12 مليون عام اكتشافاً مفاجئاً وهاماً.