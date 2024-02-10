هيدروجيل مبتكر لتحسين جودة المحاصيل الزراعية

المصدر: دبي - البيان

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ابتكر خبراء معهد المركبات الجزيئية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، مع خبراء معهد البحوث الفيزيائية الزراعية، هلام بوليمر يحفز نمو النبات في مراحل نموها الأولى، ويزيد إنتاجيتها، وفق صحيفة «إزفيستيا».

واقترح العلماء لإنتاج الهيدروجيل مادة ذات قدرة عالية لامتصاص الماء والمعادن الضرورية لنمو المحاصيل.

وتقول الباحثة سفيتلانا لايشيفكينا: «من المهم عند ابتكار مواد أولية لزراعة النباتات، أن لا يكون لها تأثير سلبي على النبات، وأن تكون لها بنية مسامية وقدرة على حبس السوائل.

واتضح أن للهلام الذي حصلنا عليه جميع هذه الخصائص في ظل ظروف تجريبية، حيث يمتص الماء، ويحتفظ بشكله الأولي».

ووفقاً لها، الهيدروجيل هو شبكة ثلاثية الأبعاد، ترتبط فيها سلاسل البوليمر بروابط كيميائية أو فيزيائية. ويمكن التحكم في كمية الماء التي تمتصها المادة، من خلال التحكم في كثافتها، حيث كلما زادت كثافتها، انخفضت درجة انتفاخ الهلام، والتواجد في مثل هذه البيئة له تأثير جيد على نمو المحاصيل. وقد أظهرت التجارب على بذور الخس زيادة في وزن الشتلات مقارنة بشتلات الخس التي زرعت من دون المادة الهلامية.