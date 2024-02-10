اندماج نووي بأقل من «ملعقة شاي» وقود

المصدر: (دبي - البيان)

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سجل علماء ومهندسون قرب مدينة أكسفورد الإنجليزية،أول من أمس، رقماً قياسياً في مجال طاقة الاندماج النووي، في خطوة نحو إطلاق العنان لمصدر الطاقة النظيفة الذي لا حدود له، وفق «سكاي نيوز عربية».

وتمكن العلماء من الحفاظ على رقم قياسي قدره 69 ميغا غول من طاقة الاندماج لمدة خمس ثوانٍ، باستخدام 0.2 ملليغرام فقط من الوقود، أي أقل من سعة ملعقة شاي صغيرة. باستخدام المحرك الأوروبي المشترك «جيت» وهو آلة ضخمة تعرف باسم «توكاماك»، وفق موقع «سي إن إن».

وقد عمل الخبراء لعقود لإتقان العملية المعقدة على الأرض، وتعد هذه التجربة هي الأخيرة من نوعها لشركة «جيت» التي تعمل منذ أكثر من 40 عاماً. ولتوليد طاقة الاندماج، قام الفريق برفع درجات الحرارة في الآلة إلى 150 مليون درجة مئوية، أي نحو 10 مرات أكثر حرارة من قلب الشمس.