تأخر طائرة بريطانية عن الإقلاع ساعة بسبب وسائد المقاعد

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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تأخرت رحلة للخطوط الجوية البريطانية عن الإقلاع قرابة ساعة بسبب وسائد مقاعد الطائرة.

وفي مشهد غريب، مُنعت الطائرة من الإقلاع؛ لأن وسائد مقاعدها كانت واسعة وسميكة، في حين كان العديد من الركاب يفضلون مقاعد أكثر ليونة وإسفنجية، ما أحدث حالة فوضى غير مسبوقة منعت المسافرين من الوصول إلى وجهتهم في الوقت المحدد، حسبما أفاد موقع صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وكان من المقرر أن تغادر الرحلة من ميلانو بإيطاليا الاثنين 5 فبراير وتهبط في مطار هيثرو بلندن. ومع ذلك، قرر مسؤولو الطيران الإيطاليون إجراء فحص مفاجئ لطائرة إيرباص A320neo، ما أدى إلى تأخير في الخدمة أثار استياء الركاب على متن الطائرة.

ووُضعت وسائد المقاعد التي تسببت في المشكلة في صفوف الخروج العلوية، وعادةً ما تكون الوسائد الموجودة على هذه المقاعد أقل تعزيزاً؛ لأن ذلك يضمن وجود مساحة أكبر للإخلاء المحتمل إذا احتاج الركاب إلى النزول من الطائرة في حالة الطوارئ.

وبعد تفتيش طائرة الخطوط الجوية البريطانية، اتضح أن الطائرة لم تكن تحتوي على الوسائد المعدلة المطلوبة.

ونشر أحد الركاب على متن الرحلة المزدحمة سلسلة من مقاطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك». وفي مقاطع الفيديو، يظهر ركاب درجة الأعمال المنزعجين الذين يرتدون البدلات وهم يتذمرون من الوضع.

وعلَّق أحدهم على الفيديو قائلاً: «عمليات التفتيش العشوائية التي أجرتها هيئة الطيران في ميلانو كادت تؤدي إلى توقف الخطوط الجوية».

وطلب مضيفو الطيران من الركاب التحقق من الأرقام التسلسلية الموجودة على وسائدهم؛ حتى يمكن العثور على الأرقام الصحيحة ونقلها إلى صفوف الطوارئ.

من جانبها، أوضحت الخطوط الجوية البريطانية أنه حدث تأخير بسيط في الرحلة، معربةً عن اعتذارها لجميع العملاء.