لأغرب سبب .. طائرة ركاب تعود إلى المطار بعد إقلاعها

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتعدد الأسباب التي تجبر طائرات الركاب على العودة أدراجها بعد الإقلاع بين الأعطال الطارئة أو مخاوف على حياة الركاب غير أن طائرة هندية شهدت أغرب سبب للعودة فقد اضطرت رحلة طيران إنديغو المتجهة من دلهي إلى مومباي إلى العودة للمطار بعدما شم الركاب "رائحة كريهة".

وبحسب التقارير، فقد أقلعت الرحلة رقم 6E 449 من مطار أنديرا غاندي الدولي متجهة إلى مومباي، لكنها عادت بعد فترة وجيزة "كإجراء احترازي".

ووفقا لشركة الطيران فإنه بعدما شم الركاب رائحة كريهة داخل الطائرة، قرر الطيارون العودة إلى دلهي. ولم تقدم الشركة أي تفاصيل حول سبب الرائحة الكريهة.

وقالت إنديغو في بيان إنه تم ترتيب طائرة منفصلة للركاب المسافرين إلى مومباي. واستقل جميع الركاب الطائرة الجديدة وغادروا إلى مومباي، مبدية أسفها بشدة للإزعاج الذي سببته للركاب.

وواجهت صناعة الطيران في الآونة الأخيرة العديد من المشاكل في الهند، وفي حادثة أخرى وقعت مؤخرًا مع خطوط طيران IndiGo، شوهد الركاب يجلسون ويأكلون على المدرج فقام مكتب أمن الطيران المدني بفرض غرامة ضخمة على الشركة بعد انتشار مقطع فيديو للحادث.