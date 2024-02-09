هولندي في الـ57 يعيش بقلب متبرع منذ 1984

المصدر: (لندن ـــ د ب أ)

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أُدرج اسم مريض خضع لعملية زرع قلب في بريطانيا، في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث يعد المريض الوحيد، الذي يعيش لأطول فترة بعد خضوعه لهذه العملية.

وذكرت وكالة «بي أيه ميديا» البريطانية أن بيرت جانسين (57 عاماً)، وهو هولندي الأصل، عاش 39 عاماً بقلب متبرع حصل عليه في مستشفى هاريفيلد في لندن في ثمانينيات القرن الماضي. وبعدما أصيب بأعراض تشابه الانفلونزا، عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً، تم تشخيص إصابة جانسين باعتلال عضلة القلب، وهي الحالة التي تؤثر على قدرة القلب على ضخ الدم في الجسم.

وكان لطبيب القلب المتابع لحالته في موطنه علاقات مع مستشفى هاريفيلد في لندن والطبيب المصري الشهير مجدي يعقوب، الذي أجرى العملية في السادس من يونيو 1984 عندما أكمل المريض عامه الـ18.