«برج إيفل» مبتكر قوامه 700 ألف عود ثقاب

المصدر: (دبي - البيان)

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صنع فرنسي نسخة طبق الأصل من برج إيفل، مصنوع من أكثر من 700 ألف عود ثقاب، لكنه فشل في دخول موسوعة «غينيس» بعدما قضى 8 سنوات في صناعته، ولاستخدامه نوعاً غير مطابق من أعواد الثقاب.

ويشعر ريتشارد بلود، بحزن، بعدما تلاشى حلمه في تحقيق رقم قياسي بموسوعة غينيس لأطول برج مصنوع من أعواد الثقاب، البالغ ارتفاعه 23 قدماً (7.19 أمتار)، بعدما أهدر 4200 ساعة من وقته في المشروع، الذي بدأ العمل عليه منذ عام 2015، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وعندما تفحصت الموسوعة النسخة المصغرة من برج إيفل المصنوعة بأعواد الثقاب، تبين أن بلود البالغ 47 عاماً استخدم 706.900 عصا لم تكن متاحة تجارياً، وليست مطابقة، وتم تغييرها بشكل لا يمكن التعرف عليه من الشكل الأصلي، ما دفع الموسوعة لرفض مشروعه، حسب موقع 24 الإلكتروني.