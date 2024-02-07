تسرق مجوهرات من أمها بـ «مليون دولار» .. بسبب الغيرة

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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أقدمت سيدة شابة تبلغ من العمر 31 عامًا على سرقة مجوهرات وأموال بقيمة مليون دولار من منزل عائلتها في أوتام ناجار في دلهي الهندية بدافع الغيرة لتفضيل أمها لشقيقتها الصغرى عليها حسب زعمها.

وفي التفاصيل، قدمت صاحبة المنزل بلاغاً للجهات الأمنية ذكرت فيه أنه تم سرقة مجوهرات ذهبية وفضية تبلغ قيمتها مليون دولار، و25000 روبية نقدًا.

وبناء على الشكوى، بدأت الشرطة التحقيق، ولم يُعثر على أي علامات اقتحام للمنزل، وذكرت قناة إن دي تي في نقلاً عن رجال الشرطة أن أقفال الباب الرئيسي والخزانة كانت سليمة.

قامت الشرطة بفحص لقطات كاميرات المراقبة في المنطقة، وشوهدت في الفيديو امرأة ترتدي البرقع وهي تدخل المنزل بشكل مثير للريبة، وبعد ذلك اعتقلت الشرطة الابنة الكبرى لصاحبة المنزل للاشتباه فيها.

وأثناء الاستجواب، كشفت الابنة أنها نفذت عملية السرقة لأن والدتها كانت تحب أختها الصغرى أكثر منها وتفضلها عليها، حسبما ذكرت قناة NDTV.

وأضافت أن عليها ديونًا كثيرة وأنها خططت لعملية السرقة لسداد مستحقاتها، مؤكدة أن بعض المجوهرات التي سرقتها كانت خاصة بها، وطلبت من والدتها الاحتفاظ بها، بينما ادخرت والدتها الباقي المجوهرات لزواج أختها الصغرى.

وفي يوم السرقة، حصلت الابنة بالحيلة على مفاتيح منزل والدتها، وارتدت البرقع في دورة مياه عامة قبل الدخول إلى المنزل وفتحت الباب بشكل طبيعي وهربت بالمجوهرات الثمينة.

وعند اكتشاف والدتها لواقعة السرقة تظاهرت الابنة بالحزن وحاولت مع العائلة التوصل على الجاني غير أن كاميرات المراقبة كشفت حيلتها، وتمكنت السلطات من استعادة المجوهرات المسروقة، وعلى الرغم من اعتراف المتهمة ببيع بعض المجوهرات، إلا أن الشرطة نجحت في استعادتها.