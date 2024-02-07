روبوتات تغوص تحت الماء لقياس المؤشرات البيئية

المصدر: (دبي - البيان)

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يعمل خبراء معهد المحيطات التابع لأكاديمية العلوم الروسية، على ابتكار روبوتات للبحث والاستكشاف تحت الماء، وفق صحيفة «إزفيستيا».

ويشير أوليغ كوتشيتوف، الباحث في مختبر صوتيات المحيطات بالمعهد، في حديث لصحيفة «إزفستيا»، إلى أن الروبوت الجديد يمكنه التحرك عمودياً في الماء، وقياس المؤشرات البيئية المختلفة على أعماق مختلفة. في هذه الحالة، يحدث الغوص والصعود تلقائياً.

وقد صمم الروبوت ليعمل بشكل مستقل لمدة ستة أشهر تقريباً. ويمكنه أن يطفو بصورة دورية على السطح، وينقل المعلومات المجمعة إلى قمر صناعي، أو جهاز إعادة الإرسال. ويعتبر هذا الروبوت مثالياً للعمل في البحيرات والأنهار ذات التيارات الهادئة.