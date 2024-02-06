روبوت يشبه الإنسان إلى الفضاء خلال 2024

المصدر: (دبي - البيان)

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تخطط الهند لإطلاق روبوت يشبه الإنسان إلى الفضاء في الربع الثالث من العام الجاري، لاختبار أنظمة دعم الحياة للمركبة الفضائية غاغانيان قبل أن تنطلق مأهولة إلى المدار، حسب «روسيا اليوم».

ويشير الوزير جيتندرا سينغ، الذي يشرف على الصناعات النووية والفضائية في الحكومة الهندية، في حديث للصحافيين، إلى أن مهمة الروبوت الذي أطلق عليه اسم «فيوميترا»، والذي تخطط الهند لإطلاقه في الربع الثالث من سنة 2024، ستكون اختبار جميع أنظمة دعم الحياة في المركبة الفضائية غاغانيان قبل أن تطلق مأهولة إلى الفضاء.

ويقول جيتندرا سينغ: «إن الروبوت فيوميترا مصمم لمحاكاة الوظائف البشرية في البيئة الفضائية والتفاعل مع أنظمة دعم الحياة».