رفض زوجها العودة إلى المنزل لتناول الشاي.. فحاولت الانتحار

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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حاولت سيدة هندية الانتحار بعدما أعرب زوجها عن عدم قدرته على العودة إلى المنزل لتناول الشاي.

وأجرت المرأة، البالغة من العمر 28 عاماً، مكالمة فيديو مع زوجها قبل أن تحاول شنق نفسها في منزلها، وذلك حسبما أفاد موقع «تايمز أوف إينديا» الإخباري.

وأوضحت الشرطة في فادودارا، وهو تقسيم إداري لدولة الهند يتبع ولاية غوجارات، أن بلاغاً ورد إليها يفيد بأن امرأة اتصلت بزوجها، الذي يعمل طبيباً، وطلبت منه العودة إلى المنزل لتناول الشاي، إلا أنها حاولت إنهاء حياتها عندما لم يستطع تلبية طلبها.

وقال الزوج للشرطة إنه كان مشغولاً للغاية ولم يتمكن من العودة إلى المنزل، مشيراً إلى أنه أخبر زوجته بأنه لن يعود إلى المنزل.

وأضاف أن زوجته أجرت مكالمة فيديو معه تؤكد فيها أنها ستنهي حياتها، ملوِّحةً بوشاح استخدمته لشنق نفسها.

وذكرت التحقيقات أن الطبيب هرع إلى المنزل على أثر ذلك، حيث رأى زوجته معلَّقة في سقف المنزل بواسطة الوشاح، فأنقذها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.