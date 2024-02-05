سكان باريس يؤيدون رفع تعرفة ركن سيارات الدفع الرباعي

المصدر: ا ف ب

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صوّت سكان باريس الأحد لصالح إجراء يرمي إلى رفع لثلاث مرات تعرفة ركن السيارات العالية والثقيلة المعروفة باسم سيارات الدفع الرباعي الرياضية المتعددة الأغراض (SUV)، في حين لم تتعدّ نسبة المشاركة في عملية التصويت 6%.

وقد صوّت نحو 78 ألفاً من أصل 1,3 مليون ناخب، أي ما يعادل 5,68%، على تحديد تعرفة معيّنة لركن "السيارات الفردية الثقيلة والضخمة والملوِّثة".

وتستهدف هذه الحملة تحديداً السيارات الرياضية المتعددة الأغراض.

وبحسب اقتراح رئيسة البلدية الاشتراكية آن هيدالغو، سيتعين على مستخدم سيارة حرارية أو هجينة كهربائية يزيد وزنها عن 1,6 طنّ أو طنين للسيارة الكهربائية، دفع 18 يورو في الساعة لقاء ركنها في الشوارع المركزية للعاصمة، ودفع 12 يورو في حال ركنها في الشوارع الأخرى.

ولا يطال هذا الإجراء الجديد المقيمين الذين يركنون سياراتهم في حيّهم أو المهنيين ومن بينهم سائقو سيارات الأجرة.

ورحبت رئيسة البلدية بـ"التصويت الواضح للباريسيين" لصالح إجراء "مفيد لصحتنا وللكوكب".

وأكدت أنّ الإجراء يرمي إلى مكافحة التلوث وتقاسم أفضل للأماكن العامة وتعزيز "السلامة على الطرق"، مشيرةً إلى أنّ "حوادث السير التي تكون طرفاً سيارات الدفع الرباعي الرياضية المتعددة الأغراض، تشكل خطراً على حياة المشاة أكثر بمرتين من السيارات العادية".