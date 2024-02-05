رفضت إعطاءه سجائر .. فكان العقاب أليماً

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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شهدت منطقة شاهدول بولاية ماديا براديش الهندية حادثة مروعة، حيث أقدم رجل على ضرب ابن أخيه البالغ من العمر خمس سنوات حتى الموت بفأس وإصابة زوجة أخيه جراء رفضها إعطاءه سجائر.

وبحسب رجال الشرطة، فإن المتهم الذي يُدعى رملة كول (30 عامًا)، طلب من زوجة أخيه الأكبر سجائر فأكدت له أنه لا يوجد أي تبغ في المنزل، فاستشاط الرجل غضباً ودخل بالقوة منزل زوجة أخيه حوالي الساعة 11 مساءً بينما كانوا نائمين، وهاجمهم بفأس، ما أدى إلى مقتل الصبي وإصابة المرأة بجراح خطيرة، ولاذ كول بالفرار بعد ارتكاب الجريمة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية.

وتتلقى المرأة المصابة حاليا العلاج الطبي، فيما توفي الطفل متأثراً بجراحه، وتم اعتقال المتهم وتواصل الجهات الأمنية التحقيق.

وفي حادثة أخرى طعن رجل زوجته بمقص بعد أن رفضت إعطاءه المال لشراء دجاج مقلي، ووفقا لوسائل إعلام محلية دخل الزوجان في جدال عندما رفضت زوجة المتهم إعطاءه المال اللازم لشراء وجبته المفضلة.

ورغم أن الزوجة رضخت في النهاية وأعطته المال إلا أن الخلاف استمر وأثناء الشجار، طعن الرجل زوجته في رقبتها بمقص فخرت صريعة في الحال.