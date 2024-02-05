القبض على مسؤول بارز سابق بالبنك الصناعي والتجاري الصيني لاتهامه بتلقي رشاوى

المصدر: وكالات

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أعلنت النيابة الشعبية العليا في الصين، إلقاء القبض على ليو لي شيان، العضو السابق في لجنة الحزب الشيوعي الصيني بالبنك الصناعي والتجاري الصيني والرئيس السابق للجنة فحص الانضباط التابعة للبنك، للاشتباه في تلقيه رشاوى.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الاثنين، بأنه بناء على تكليف من النيابة الشعبية العليا، أمس الاحد، اتخذت النيابة الشعبية في مقاطعة شاندونغ قرار القبض عليه، عقب انتهاء التحقيق الذي أجرته لجنة الرقابة الوطنية. ولا يزال العمل جاريا في القضية.