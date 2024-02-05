«مظلة طائرة» تتبعنا في أوقات المطر

المصدر: (دبي - البيان)

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تمكن مخترع مشهور يقدم إبداعاته عبر «يوتيوب» من ابتكار «مظلة طائرة» تتبع المستخدم أثناء المطر، وتعفيه من آلام يمكن أن يسببها حمل المظلة فوق الرأس أثناء هطول الأمطار، أبرزها تشنج مؤلم في الذراع.

وتتضمن الأداة محلية الصنع، حسب تقرير «روسيا اليوم»، مظلة متاحة ومكونات مطبوعة ثلاثية الأبعاد مع مراوح في النهاية. ويتعين على المستخدم التحكم في المظلة باستخدام جهاز تحكم عن بعد لضمان بقائها فوق الرأس. ومع ذلك، يخطط المخترع الآن لإنشاء نسخة أفضل من المظلة يمكنها تتبع الشخص الموجود تحتها ومتابعته بشكل مستقل.

ويقول المهندس في قناة «I Build Stuff» على «يوتيوب»: «لم تتغير المظلات حقاً منذ 4000 عام، والتصميم الأساسي تماماً نفسه، ولكننا في عام 2024، ولا ينبغي لي حتى أن أحمل مظلتي؛ لذلك سأقوم اليوم بصنع أول مظلة تطير، أعني، ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟».

وتم تصميم العديد من عناصر الجهاز/المظلة، على منصة البرمجيات Onshape قبل طباعتها بتقنية ثلاثية الأبعاد. واستغرق بناء الجهاز «أشهراً» وتضمن انتكاسة كبيرة بسبب سوء لحام الأسلاك، لكنه في النهاية كان جاهزاً للتشغيل التجريبي.