صيادون يرصدون سُحباً تشبه الأجسام الطائرة

المصدر: (دبي - البيان)

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ظن صيادون قبالة جزيرة كي ويست في ولاية فلوريدا الأمريكية أنهم يرون المراحل الأولى من غزو كائنات فضائية للأرض، بسبب سحب نادرة شاهدوها.

وشارك جوش جورجينسن من «بلاك تيب فيشنغ»، وهي إحدى قنوات الصيد الأكثر شهرة على «يوتيوب»، فيديو يظهر سحباً غريبة مع فراغات دائرية في السماء.

وأشار أحد المتابعين للقناة إلى أنها سحب نادرة تعرف باسم سحب ثقوب السقوط، تتكون عندما يتبخر الماء شديد البرودة ويترك فجوة دائرية كبيرة خلفه. ولكي يتشكل الثقب، يجب أن تكون القطرات الموجودة في طبقة السحابة باردة للغاية.

وأكد بحث عام 2011 أن الطائرات تلعب دوراً في تكون هذه السحب، حيث يتمدد الهواء أثناء مروره فوق الأجنحة، وفوق شفرات مراوحها، ما يسبب البرودة التي تؤدي إلى تشكيل تلك السحب.