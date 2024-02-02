خضع للعلاج النفسي .. تمزق حذاؤه فطالب المتجر بتعويض

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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في واقعة طريفة طالب محامٍ هندي بتعويض من أحد متاجر الأحذية بعدما تمزق حذاؤه الذي اشتراه من المتجر ما اضطره إلى التخلف عن حضور حفل زفاف صهره.

وذكر الشاكي في طلبه أنه بسبب الحذاء الممزق، لم يتمكن من حضور حفل زفاف صهره ما سبب أزمة نفسية واضطر إلى الخضوع للعلاج في مستشفى في منطقة كانبور، وفقا لموقع indiatoday.

وادعى جيانيندرا بهان تريباثي، وهو محامٍ، أنه اشترى الحذاء من المتجر في 21 نوفمبر من العام الماضي، مؤكداً أن صاحب المحل أخبره أن الحذاء من علامة تجارية شهيره وعليه ضمان لمدة ستة أشهر، لكنه تمزق بعد ستة أيام فقط، مضيفًا أنه اضطر إلى تفويت حفل زفاف صهره لنفس السبب.

وادعى تريباثي أن ذلك سبب له ضغوطا نفسية، فخضع للعلاج في أحد المستشفيات الخاصة، أرسل رسالة إلى صاحب المتجر في 19 يناير طالبه فيها بمبلغ 10000 روبية أنفقها على العلاج، و2100 روبية للتسجيل و1200 روبية للحذاء الذي اشتراه، ليصبح إجمالي التعويض 13300 روبية وهو ما يعادل 160 دولارا.

كما هدد تريباثي برفع دعوى ضد صاحب المتجر إذا فشل في تعويضه.

رداً على ذلك، أكد صاحب المتجر أن تريباثي اشترى الحذاء من متجره بالعفل، لكنه نفى الادعاء بأن الحذاء من علامة تجارية شهيرة.

وقال إن تريباثي اشترى الحذاء بخصم 50 في المائة وكان هناك ضمان على أن نعل الحذاء لن يتضرر خلال ستة أشهر، مؤكداً أن ادعاء المحامي لا أساس له من الصحة.