مسيّرة تطفئ الحرائق وتحلل مكونات الهواء

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتكر المهندسون الروس طائرة مسيرة لإطفاء الحرائق، بما فيها حرائق المباني العالية، كما يمكنها تحليل الهواء، وتحديد تركيز المواد الضارة فيه، حسب «روسيا اليوم».

ويقول مصدر في المكتب الإعلامي لمنصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية: «ابتكر المتخصصون الروس طائرة مسيرة لمكافحة الحرائق «يعسوب»، ستسمح بإزالة الدخان وإطفاء الحرائق في الوقت المناسب، بما في ذلك في المباني العالية، وكذلك تحديد تركيز المواد الضارة في الهواء. بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدامها لمراقبة منطقة الحريق في الحالات، التي يكون فيها استخدام الطيران الكلاسيكي غير ممكن».

ويمكن لهذه الطائرة التحليق بسرعة تصل إلى 60 كلم في الساعة، ونقل حمولة إلى مسافة 10 كيلو مترات، ويمكنها نقل خلطة (رغوة ومساحيق) وماء إلى موقع الحريق لإطفائه باستخدام نظام التحكم عن بعد.