روبوتات «تنام وتستيقظ» أكثر كفاءة في تنفيذ المهام

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد باحثون إيطاليون أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتعلم بشكل أفضل إذا كان يحلم وينام مثل الإنسان.

ويأمل العلماء في إنشاء ذكاء اصطناعي يمكنه تكرار هذا السلوك البشري حتى يتمكن من تعلم القيام بالمهام بشكل أفضل من النماذج التي لا تأخذ وقتاً للنوم، حسب موقع 24 الإلكتروني.

وكتب الباحثون «نحن نقترح التعلم الموحد للاستيقاظ والنوم، وهي استراتيجية تعليمية تستفيد من نظرية نظام التعلم التكميلي ومراحل الاستيقاظ والنوم في الدماغ البشري لتحسين أداء الشبكات العصبية العميقة».

وكان الفريق يأمل في تجنب ظاهرة تسمى «النسيان الكارثي»، ويحدث ذلك عندما ينسى نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تم تعليمه مهمات جديدة كل ما تعلمه. ويمكن أن يحدث هذا إذا تم تدريب الذكاء الاصطناعي لتعلم شيء إضافي لمهمة يتقنها بالفعل.

وأجرى الباحثون تجربة لإثبات أهمية الحلم ولاحظوا مكاسب كبيرة في الأداء. وكما يشكل البشر ذكريات طويلة الأمد أثناء نومهم، فقد وجد أن الذكاء الاصطناعي يتذكر المهام بشكل أفضل بعد مرحلة الراحة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.