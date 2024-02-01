أكبر كاميرا فلكية بالعالم ستراقب الكون من تشيلي

المصدر: (لا سيرينا ــ أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستعد شمال تشيلي، لاستقبال أكبر كاميرا فلكية يتم بناؤها على الإطلاق، على أمل إحداث ثورة في مجال دراسة الكون.

ويوضح المسؤولون عن المشروع المموّل من الولايات المتحدة، أن الجهاز المماثل بالحجم لسيارة صغيرة، يزن 2,8 طن، سيتم تركيبه على تلسكوب قيد التصنيع وسيتولى مراقبة السماء. وستبدأ الكاميرا العملاقة التي تبلغ تكلفتها نحو 800 مليون دولار، في التقاط صورها الأولى خلال النصف الأول من العام 2025. ويقول رئيس الجمعية الفلكية التشيلية «سوتشياس» برونو دياس:

«سننتقل من دراسة النجم وكل تفاصيله الشكلية إلى دراسة مليارات النجوم». ويؤكد ستيوارت كوردر، وهو نائب مدير مركز الأبحاث الأمريكي «نوار لاب»، الذي يدير المرصد الواقع على ارتفاع أكثر من 2500 متر في سيرو باتشون شمال العاصمة سانتياغو، أن الكاميرا «ستشكل نقلة نوعية في علم الفلك».