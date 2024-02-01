فأران يحترفان التقاط الـ«سيلفي»

المصدر: (دبي – البيان)

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بدأ فأران في التقاط صورهما الخاصة باستخدام كاميرا مثبتة داخل قفصهما، ابتكرها لهما الفنان أوغستين لينييه.

وقال لينييه، إنه كجزء من دراساته العليا في عام 2021، قام بشراء فأرين من متجر للحيوانات الأليفة في فرنسا، حيث يعيش، وبنى قفصاً متقناً لهما، حسب «سي إن إن».

وباستخدام آلية تعطي القوارض السكر كلما ضغطت على زر، قام لينييه بتدريبهما على التقاط صور لنفسيهما. وفي هذه العملية، أنتج تعليقاً على مفاهيم المتعة، والمكافأة، والسلوكيات الإدمانية التي تسببها منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح لينييه أن الصور الذاتية للفئران، التي تعكس بشكل متعمد صور الحيوانات ومقاطع الفيديو المضحكة الموجودة عبر منصات التواصل الاجتماعي، هي «طريقة لطيفة لجذب الأنظار»، مضيفاً أنها قدمت طريقة «مرحة» لاستكشاف موضوعات مثل انخفاض فترات الانتباه وغيرها. وأوضح: «عندما تكون لديك مثل هذه القوة، (حتى) مع جرذين صغيرين (وليس) مليارات من البشر، فإنك تشعر وكأنك قادر على التلاعب بكل شيء».

واعتمد لينييه في تصميم قفصه على «صندوق سكينر»، وهو جهاز مختبري اخترعه عالم النفس الأمريكي بي إف سكينر لدراسة سلوك الحيوان.