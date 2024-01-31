النرويج تستعد لأكبر عاصفة منذ 30 عاماً

المصدر: أ ب

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حذرت السلطات في النرويج من أن البلاد قد تشهد أقوى عاصفة منذ ثلاثة عقود، وحثت الناس على التزام منازلهم.

من المتوقع أن تضرب رياح بقوة إعصار منطقة ساحل وسط المحيط الأطلسي يوم الأربعاء، وتوقعت شركات الملاحة الجوية وخطوط العبارات حدوث اضطرابات.

وحذرت الشرطة من توقعات بهبوب رياح تتراوح سرعتها بين 126 و180 كيلومتراً في الساعة.

بحلول منتصف نهار الأربعاء، وردت تقارير متفرقة عن تعليق خدمات خطوط العبارات التي تربط جزر النرويج، وإغلاق المدارس والطرق والأنفاق والجسور في البلاد.

ومن المتوقع أن تهبط العاصفة، التي أطلق عليها خبراء الأرصاد الجوية النرويجية اسم "إنغون"، في وسط النرويج حوالي منتصف نهار الأربعاء قبل أن تتحرك شمالا يوم الخميس.

وكتبت صحيفة في جي أنه من المتوقع أن تضرب العاصفة نفس المنطقة التي ضربها إعصار رأس السنة عام 1992، وهي احدى أقوى العواصف في تاريخ النرويج.

وأصدرت السلطات تحذيرا باللون الأحمر، يمثل أعلى مستوى، للمنطقة المحيطة بمدينة تروندهايم، حيث يتوقع أن تهب رياح قوية الأربعاء. كما صدر تحذير آخر باللون الاحمر لجزر لوفوتن شمالا على طول الساحل في القطب الشمالي.

لم يتم إلغاء أي رحلات جوية حتى صباح الأربعاء.

وطلبت الشرطة من الناس تجنب الخروج إن أمكن، ومراقبة الأجسام المتطايرة في حال خرجوا.