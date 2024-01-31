حماتها ترتدي ملابسها وتستخدم مكياجها دون إذن .. فطلبت الطلاق

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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يبدو أن العلاقة بين الكنة والحماة متشابهة في مختلف المجتمعات، وكانت دراسات قد كشفت أن اختلاف الأمزجة بينهما دائما ما يؤدي إلى حدوث المشاكل أو افتعالها في أحيان كثيرة، ففي مسلسل الصراع بين الكنة والحماة رفعت سيدة هندية دعوى تطلب فيها الطلاق بعد أن ارتدت حماتها ملابسها واستخدمت مكياجها دون إذن، وادعت المرأة أن زوجها طردها هي وشقيقتها من المنزل بعد شجارها مع حماتها.

وكانت المرأة وشقيقتها قد تزوجتا من شقيقين العام الماضي، وأخبرت السيدة (مركز الاستشارات العائلية) التابع للشرطة أنها لم يكن لديها أي مكياج لتضعه أثناء الخروج لأن حماتها كانت تستخدمه، مضيفة أن حماتها ترتدي ملابسها وتضع مكياجها خلال تواجدها في المنزل، وفقا لموقع news9live.

وأضافت أنه عندما طلبت المرأة من حماتها عدم استخدام مكياجها وارتداء ملابسها أثناء تواجدها في المنزل، تشاجرت معها ثم اشتكت الحماة للزوج "ابنها" فاعتدى عليها وطردها هي وشقيقتها من المنزل، ومنذ شهرين تقيمان في منزل والدتهما.

وتصر المرأة على قرارها بالطلاق، مؤكدة أن الموضوع تعدى استخدام مكياجها وارتداء ملابسها دون إذن إلى الاعتداء والرضوخ لسيطرة والدته.