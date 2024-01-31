يحوّلان سيارتهما إلى «منزل عطلات»

المصدر: (دبي - البيان)

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قام زوجان بريطانيان ماهران بتحويل سيارة خاصة بهما إلى منزل متنقل رائع، وهما الآن يقضيان إحدى إجازاتهما فيها.

وحوّل الزوجان مات وجيس من يوركشاير، سيارة لاندروفر طراز 1988 إلى منزل متنقل صغير، يحتوي على العديد من الميزات بما في ذلك مساحة خاصة للنوم، وأخرى للطهي. ويخطط الزوجان للسفر إلى جميع أنحاء المملكة المتحدة بالمنزل المتنقل، قبل أن ينطلقا إلى خارج البلاد، حسب موقع 24 الإلكتروني.

ووثّق مات وجيس تجربة تحويل السيارة، بمقاطع فيديو على حسابهما على «تيك توك»، حيث قاما بإزالة المقاعد الخلفية، واستبدالها بأريكة تتحول إلى سرير ومنطقة تخزين. كما قاما بتركيب موقد للطهي، وبناء مساحة تخزين حول الجزء العلوي من المنطقة الخلفية للسيارة، للاحتفاظ بالأشياء الصغيرة مثل الكتب أو معدات الشاطئ.

وأبدى الكثير من متابعي الزوجين على «تيك توك»، إعجابهم بالمنزل المتنقل الصغير، وأثنوا على الأفكار المبتكرة التي نفذاها بشكل احترافي. ووفقاً لصحيفة ذا صن، فقد قدم مات وجيس، خمس نصائح لمن يرغب بتحويل سيارته إلى منزل متنقل، وهي: التخطيط الجيد، وتركيب العزل، وبناء الكثير من أماكن التخزين، والعمل بنفسك لتوفير المال، إضافة إلى الاستمتاع بما تقوم به.