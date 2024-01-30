حب ودعم عائلته جعلاه يتجاوز التحديات بعد ولادته دون أنف

المصدر: (دبي - البيان)

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حصل شاب أمريكي على فرصة جديدة للحياة، بعد سنوات من ولادته بلا أنف، وخضوعه لعشرات العمليات الجراحية. شارك غراي كناليس (22 عاماً)، قصته، مع مجلة «بيبول» الإلكترونية، حيث كشف بأن حب عائلته ودعمها له، ساعده في اجتياز أصعب الأوقات في حياته. بدأت معاناة غراي وهو جنين، عندما اكتشف الأطباء بأن أنفه مفقود، وقالوا إن فرص قدرته على التنفس ضئيلة جداً، ما يشكل تهديداً حقيقياً على حياته، حسب موقع 24 الإلكتروني.

وُلد غراي قبل الموعد المتوقع بخمسة أسابيع بعملية قيصرية طارئة، وكما توقع الأطباء، فقد ولد بلا أنف، أو جفون، وبلا أصابع في قدميه، بالإضافة إلى اعوجاج شديد في ساقيه.

وعلى الرغم من غياب الأنف، كانت قدرة غراي على التنفس طبيعية، متجاوزة توقعات الأطباء. وعلى مدار 22 عاماً، خضع غراي لما يقرب من 30 عملية جراحية. ويعزو غراي قوته النفسية إلى والديه، اللذين قدما له التعليم في المنزل، وأمضيا معظم وقتهما في رعايته واستثمار مدخراتهما لتحسين حالته الصحية. وذكر والدا الشاب، بأنهما غرسا في ابنهما روح المثابرة، وعدم اليأس، والتأقلم مع حالته. ومع إجراء عمليتين جراحيتين نهائيتين في الأنف، أصبح غراي، جاهزاً لمتابعة حياته، وتحقيق ما يصبو إليه في المستقبل.