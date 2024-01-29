النجاح والمكانة والشهرة ليست أموراً مهمة .. اعترافات أشخاص على وشك الموت

المصدر: وكالات

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شرح مجموعة من المرضى أبلغهم الأطباء أنهم على وشك الموت بسبب المرض، رؤيتهم للحياة وكيف تغيرت بعدما تم تشخصيهم بالسرطان أو غيره من الأمراض المميتة، وذلك في تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

تحدث بعضهم عن عدم جدوى البحث الدائم عن المال مع حياتهم القصيرة، فيما أشار آخرون إلى الاهتمام بالنفس بدرجة أكبر وكيف ساعدهم المرض على تحديد ما يهم حقا في الحياة، وفقا لقناة الحرة.

تواصلت الغارديان مع 30 رجلا وامرأة مات بعضهم قبل نشر التقرير.

"كل ابتسامة هي الأخيرة"

في صيف عام 2022، بدأ ريكي ماركيز (42 عاما) يفقد وزنه، قبل أن تكشف الفحوصات الطبية في نوفمبر من نفس العام أنه مصاب بسرطان الرئة، وانتشر في عظامه والغدد الليمفاوية.

أوضح ماركيز الذي يعيش في جزيرة جيرسي البريطانية، إن السرطان كان منتشرا بالفعل وأبلغه الأطباء أنه كان مصابا به قبل أسابيع أو أشهر.

وحول التجربة، قال: "حينما كنت صغيرا، كان لدي طفل ومات في حادث سيارة بعمر الثامنة. انهارت حياتي وسألت نفسي: كيف سيمكنني التعافي؟".

وأضاف: "حينما أصبت بالسرطان قلت: ماذا يمكن أن يحدث لي أيضًا؟ ألم أحظ بالفعل بنصيبي من الحظ السيء؟ هل أنا لا أستحق الحياة؟"

أوضح ماركيز في النهاية أن الدرس الذي تعلمه هو أنه في كل مرة يمنحك أحدهم ابتسامة "تعامل معها كما لو كانت الأخيرة، لأنها ربما تكون كذلك".

ما معنى جمع الأموال دون متعة في الحياة؟

في نوفمبر 2021، تم تشخيص جوليز فيلدر (39 عاما)، بالإصابة بسرطان الرئة المزدوج، وقيل لها بعد فترة قصيرة إن المرض وصل إلى عمودها الفقري وحوضها.

وقالت السيدة البريطانية، للغارديان: "نحن ننجرف إلى عالم العمل، ندفع الفواتير ونتناول الطعام، وننام ثم نكرر الأمر. لكن حاليا أشعر باختلاف كبير فيما يتعلق بالتفكير في المال. ما الهدف من جمع جمع وجمع الأموال إن لم تكن هناك متعة في الحياة؟".

وواصلت القول إنها باتت حينما ترى "أشخاصا تحركهم السلطة ويريدون المزيد والمزيد، أريد أن أخبرهم أن أبسط الأشياء في الحياة هي التي تكون جميلة بالفعل. نحن نعيش في عالم مسمم، لكن بالنهاية أنت تواجه اختياراتك".

أوضحت أنها حاليا تستيقظ في الصباح وتسير مع كلبها وتستمع إلى الطيور المغردة، وتقول "أنا ممتنة لذلك".

السرطان يكشف ما يهمنا حقا

الأسترالية شيفون أوسوليفان (49 عاما)، توفيت في 17 يونيو الماضي، بعدما أصيبت في أغسطس عام 2020 بسرطان المبيض.

شعرت بالإعياء لمدة أسبوعين قبل أن تكتشف الإصابة، وانتشر المرض بالفعل خارج المبيضين ولم يستجب جسدها للعلاج الكيميائي، وفق الغارديان.

وقالت: "لدي الكثير من الأصدقاء حول العالم، وأرسل كثيرون هدايا لي عبر البريد. سافر صديق إنجليزي في رحلة لمدة 3 أيام لزيارتي، أمضى في الهواء أكثر مما أمضى معي. هذه هي الروح الكريمة التي أظهرها الناس لي وكانت مؤثرة للغاية".

تابعت أوسوليفان: "كان السرطان فعّالا جدا فيما يتعلق بتحديد ما يهم حقا وما لا يهم. دائما ما كنت شخصا مشغولا جدا، ولو كان لدي اجتماع مع شخص ما على الغداء في الساعة الواحدة ظهرا ووصل الساعة 1:20، كنت أشعر بالغضب. أدركت الآن أن لا شيء يهم من ذلك".

وتابعت: "كنت أحب أن أصل إلى هذه البصيرة دون الاضطرار إلى خوض أزمة السرطان، لكنني لا أعتقد أنه كان هناك طريق مختصر لإدراك ذلك".

النجاح والمكانة والشهرة.. ليست أموراً مهمة

طالما كان إيان فلات (58 عاما)، يعيش حياة نشطة، لكن بحلول أبريل 2018 بدأ يعاني من التعب الشديد، وفي مارس من العام التالي، تم تشخيص إصابته بمرض العصبون الحركي، ومن ساعتها فقد قدرته على استخدام ساقيه.

وقال الرجل البريطاني، بحسب الغارديان: "يمكنني القول بشكل قاطع إن الأشياء التي طالما قدّرتها وشعرت بأنها مهمة، ليست مهمة على الإطلاق. النجاح والمكانة والشهرة، يجعلونك تدفع أموال الرهن العقاري، لكنني أعتقد أنني فقدت نفسي وسط كل ذلك... أمتلك أصدقاء لأكثر من 30 عاما، لكن لم يكن لدي عمق الصداقة كالتي أمتلكها الآن، أو ربما كانت هناك ولم أقدّرها".

لا أمتلك سوى الشجاعة

حينما علمت هنريت فان دين بروك (63 عاما) بإصابتها بسرطان الثدي عام 2008، كان المرض قد انتشر بالفعل إلى الغدد الليمفاوية، وظلت بصحة جيدة لسنوات قبل أن يمتد السرطان إلى بطنها وباتت في مرحلة متقدمة من المرض.

تعمل بروك ممرضة، وقالت إنها أدركت أهمية وجودها بالنسبة للمرضى الآخرين وباتت تذهب إلى العمل وكأنها في احتفال، وواصلت: "أستمتع بالأشياء الصغيرة بدرجة أكبر، ولدي الجرأة على الدخول في محادثات صعبة".

وتابعت: "من المؤسف أنني لم أكتشف ذلك إلا حاليا. بدأت أشعر بحاجتي إلى تحقيق أقصى استفادة من الحياة ومطاردة كل شيء بسرعة"، وأضافت: "كان يجب أن أثق بنفسي أكثر وأن ينتهي شعوري بعدم الأمان. لا أمتلك الآن سوى الشجاعة".