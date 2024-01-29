اليابان: مركبة استكشاف القمر تستعيد الطاقة المحركة

المصدر: د ب ا

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أكدت وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا" اليوم الاثنين أن المسبار القمري الياباني (مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر) "إس إل آى إم" استعادت الطاقة المحركة بعد أيام من انقطاع التيار الكهربائي عقب الهبوط على القمر.

وقالت الوكالة في منشور اليوم الاثنين عبر منصات التواصل الاجتماعي: "تم الاتصال بـ/مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر/ بنجاح الليلة الماضية وتم استئناف العمليات".

وتابعت أن "عمليات الرصد العلمي بدأت على الفور باستخدام كاميرا متعددة النطاقات، وحصلنا على أول ضوء لمراقبة النطاقات العشرة".

ونجحت اليابان في هبوط المسبار عالي التقنية "إس إل آى إم" على سطح القمر في الساعات الأولى من يوم 20 يناير، لكن المركبة الفضائية واجهت مشكلات في البداية حيث توقفت الألواح الشمسية للمسبار عن إمداد الطاقة. ثم تم قطع الطاقة عن مركبة الهبوط.

وقالت جاكسا إن مركبة الهبوط تستكشف الآن سطح القمر.

وبهذا الهبوط، أصبحت اليابان الدولة الخامسة بعد الاتحاد السوفييتي آنذاك والولايات المتحدة والصين والهند التي تقوم بهبوط سلس على القمر.

يشار إلى أنه في أبريل 2023، حاولت شركة يابانية خاصة الهبوط على سطح القمر، لكنها فشلت. وفي ذلك الوقت، أشارت شركة "آي سبيس" إلى وجود خطأ في حساب ارتفاع مركبة الهبوط الخاصة بها أثناء محاولة الهبوط.

وسيجري استخدام البيانات التي يجمعها "إس إل آى إم" كجزء من مشروع أرتميس الذي تقوده الولايات المتحدة. وتريد ناسا بهذا البرنامج إرسال البشر إلى القمر مرة أخرى بعد أكثر من 50 عاما، رغم أن مهمة الهبوط على سطح القمر، أرتميس 3، تم تأجيلها مؤخرا إلى سبتمبر 2026.