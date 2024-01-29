متاحف باريس تجذب الشباب بالذكاء الاصطناعي

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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تلجأ المتاحف في باريس إلى التجارب الغامرة والذكاء الاصطناعي بهدف استقطاب الفئة الشابة.

وتقول كلويه سيغانو، وهي رئيسة قسم العروض الحيّة في مركز بومبيدو الذي يشكل متحفاً كبيراً للفن الحديث وجهة ثقافية رائدة في استخدام التقنيات الجديدة، إنها «لغة الأجيال الجديدة، مَن ولدوا في ظل العصر الرقمي ويعدون أنّ ثمة نقصاً ما في أي قاعة لا تضمّ تكنولوجيا حديثة».

وتخصص عدد من المراكز الثقافية الخاصة على غرار «لاتولييه دي لوميير» التكنولوجيات الحديثة لاستقطاب الزوار.

وبدأ متحف اللوفر يستخدم التقنيات الحديثة بصورة محدودة في سنة 2019، مع اعتماد تقنية للواقع الافتراضي جعلت ليوناردو دافينشي يتحدّث عن موناليزا وأعماله الأخرى.