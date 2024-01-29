منعوه من صعود الطائرة.. فأطلق شائعة شلّت حركة المطار

المصدر: (إعداد ــ رضا أبوالعينين)

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ألقت شرطة دلهي الهندية القبض على رجل بتهمة توجيه تهديد كاذب بوجود قنبلة لرحلة سبايس جيت بمطار دلهي في 24 يناير الجاري في محاولة منه لتأخيرها عمداً بعد منعه من الصعود إلى الطائرة لوصوله متأخراً عن موعد الإقلاع.

وكشفت الشرطة عن هوية المتهم الذي يدعى جاي كريشان كومار ميهتا (25 عاماً). وقال بيان رسمي إن عناصر الشرطة اعتقلوه بعدما أجرى مكالمة للإبلاغ عن وجود قنبلة في الطائرة.

وأدى الحادث إلى حالة تأهب «كاملة» في مطار دلهي وإجراءات أمنية مشددة. وتم إنزال جميع ركاب الرحلة البالغ وتم نقل الطائرة إلى منطقة معزولة بينما سارع أفراد قوة الأمن الصناعي المركزي ومسؤولو المطار لإجراء تفتيش شامل. ولم تجد عمليات البحث المكثفة أي شيء مريب على متن الطائرة، ومع ذلك، ظلت الطائرة تحت المراقبة لفترة من الوقت.

وكانت شرطة دلهي قد رفعت قضية ضد شخص مجهول أبلغ هاتفياً عن وجود القنبلة، وبعد عملية بحث تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه واستجوابه حول دوافع التهديد بوجود قنبلة، كشف أنه أجرى المكالمة عمداً لتأخير الرحلة بعد أن رفض موظفو شركة الطيران صعوده إلى الطائرة عندما وصل متأخراً.