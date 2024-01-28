قتيلان في اصطدام طائرة بسيارة في بلجيكا

المصدر: أ ف ب

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قضى شخصان الأحد في اصطدام بين سيارة وطائرة صغيرة كانت تحاول الهبوط في مطار في شرق بلجيكا وسط رياح قوية، وفق الشرطة.

وقال قائد الشرطة المحلية جان ميشال لوجون في تصريح لوكالة فرانس برس إن الطائرة اصطدمت بسيارة كانت متوقفة على جانب طريق بالقرب من المطار في سبا، وإن النيران اشتعلت فيهما.

وأضاف "للأسف سقطت ضحيتان في الطائرة"، مرجّحا أن تكون الواقعة "محاولة هبوط باءت بالفشل".

وأوضح قائد الشرطة المحلية أن قائد الطائرة كان ألمانيا، وأن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد جنسية الراكب.

وأفادت تقارير إعلامية بأن سائق السيارة كان قد خرج منها لتدخين سيجارة، وهو ما أنقذ حياته على الأرجح.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام سحابة كثيفة من الدخان الأسود بالقرب من الطريق وهيكل السيارة المتفحمة، فضلا عن سيارات لأجهزة الطوارئ تغلق الطرق.

وتفقّد المكان عناصر في جهاز حماية البيئة، وفق تقارير إعلامية، للتحقّق من عدم تلوّث مياه الينابيع الشهيرة المعبأة في سبا.

