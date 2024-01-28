حزن وأسى في مواقع التواصل على رحيل الشابة الإماراتية حمدة تريم

المصدر: البيان

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تصدر خبر وفاة الشابة الإماراتية حمدة تريم مطر الشامسي، مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتقلت إلى رحاب ربها أول أمس، حيث تعد من أشهر سائقات الدراجات النارية بالإمارات، وصاحبة أعمال خيرية، ونعاها العديد من الشخصيات البارزة في الإمارات وخارجها.

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، قد وجه بتخصيص مليون درهم من خلال جمعية الشارقة الخيرية، لاستكمال مشاريع حمدة تريم مطر تريم التي تقوم عليها في أوغندا. جاء ذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في ضاحية واسط، حيث قدّم سموه واجب العزاء إلى والد الفقيدة تريم مطر تريم، وعموم آل تريم.

وعرفت حمدة تريم بأعمالها الخيرية، في دول أفريقيا، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للراحلة وهي وسط أطفال أفريقيا، بعد تأسيسها عددا من المشاريع الخيرية خاصة في أوغندا.

والراحلة صاحبة «مؤسسة حمدة للاستثمارات الخيرية»، وصاحبة مشروع معهد مهني خيري تنموي في منطقة مساكا بأوغندا، الذي حمل اسم «معهد حمدة المهني الاجتماعي» ويهدف إلى تأهيل الطلبة مهنياً وحرفياً لسوق العمل بالمجان. إضافة إلى مشروع مدرسة «تريم» للأيتام التي تستوعب تعليم 350 طالباً وطالبة في جميع المراحل بالمجان.