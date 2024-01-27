فك شيفرة جينوم شجرة بن الأرابيكا

المصدر: (دبي - البيان)

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تمكّن علماء الوراثة الأمريكيون والفرنسيون والإيطاليون للمرة الأولى من فك شيفرة جينوم أشجار البن التي تنتج حبوب «أرابيكا»، وهي أكثر أنواع البن شعبية، وفق «تاس». وأشار التحليل الأولي لجينوم شجرة البن هذه إلى الدور المهم للطفرات والتبادلات الكروموسومية في تطور هذا النبات.

وقد نشر الباحثون نتائج الدراسة في مجلة «نيتشرز كومينيكيشينز». وأظهر تحليل جينوم الأرابيكا أن هذا التطور في شجرة البن قد شهد مؤخراً عدداً كبيراً من الانحرافات الكروموسومية، بما في ذلك الحذف والازدواج وتبادل الكروموسومات وأقسامها الفردية. وهذه الحالات الشاذة هي مصدر للتغيرات في بنية الشجرة التي تتميز بمستويات منخفضة للغاية من التنوع الجيني».

وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج في إطار مشروع مخصص لدراسة التاريخ الجيني لتطور الأرابيكا.