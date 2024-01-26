سائق ديلفري أوصل الطرد وسرق كلباً بـ4000 دولار

المصدر: البيان

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ألقي القبض على سائق توصيل في شركة أمازون بعد سرقة كلب بولدوج فرنسي بقيمة 4000 دولار من أحد العملاء أثناء قيامه بالتوصيل في أحد أحياء فلوريدا.

اتُهم سائق توصيل تابع لشركة أمازون من ولاية فلوريدا باختطاف كلب بولدوغ فرنسي تبلغ قيمته آلاف الدولارات، أثناء توصيل أحد الطلبات، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وبحسب ما ورد سرق رينير ريفيلا، 34 عامًا، كلبًا بقيمة 4000 دولار يُدعى كالي من منزل في 23 ديسمبر 2023.

ووفقًا للتحقيقات فقد تركت مالكة الكلب، التي لم يتم الكشف عن هويتها، كلبها في الفناء الخلفي لمنزلها، لكنها سرعان ما أدركت أن كلبها البالغ من العمر سنة واحدة اختفى، وبعد أن بدأت البحث بشكل مكثف عن حيوانها الأليف، أخبرها أحد الجيران أنهم رأوا كالي يقترب من شاب في العشرينات من عمره يرتدي زي أمازون ويقود سيارة شيفروليه كروز بيضاء قديمة.

وقال جار آخر، شهد الحادث أيضًا، إن اللص أوقف سيارته وحمل الكلب ووضعه في مقعد السيارة الخلفي، قبل أن ينطلق بسرعة مرة أخرى.

وأضاف الجار أيضًا أن الرجل قام بتسليم طرد في منزل قريب من موقع حادث السرقة وبدأ يلاطف الكلب كالي ثم انطلق بسيارته فركض الكلب خلفه فأوقف اللص سيارته وحمله ووضعه في المقعد الخلفي.

ووفقا لفوكس نيوز، فقد اعترف المتهم بسرقة الكلب وأنه لا يزال في حوزته كما ادعى أنه حاول العثور على صاحبته قبل أن يستسلم ويأخذه معه. وتم إطلاق سراحه لاحقًا بعد دفع كفالة بقيمة 5000 دولار.

تم اختطاف الكلب الذي يبلغ سعره 4000 دولار والذي يُدعى كالي من منزل يقع في كوبر هيل درايف في سبرينج هيل في 23 ديسمبر 2023.

وقالت مالكة الكلب إن قيمته حوالي 4000 دولار لأنه كلب بولدوغ فرنسي أصيل وهي سلالة غالية الثمن.