يقتل والده وزوجته وابنه وينتحر بسبب خلافات عائلية

المصدر: د ب أ

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أسفرت جريمة عنف عائلي في بلدة مونتاباور غربي ألمانيا عن مقتل ثلاثة أشخاص أمس، بينهم طفل، حسبما أفادت الشرطة.

وذكر ممثلو الادعاء أن رجلاً (37 عاماً) قتل والده (68 عاماً) وزوجته (39 عاماً) وابنهما (3 أعوام) خلال حالة اهتياج أمس.

وعثرت الشرطة على الجثث بعد دخول مبنى سكني في البلدة، كما عثرت على الجاني المشتبه به وهو يعاني إصابات خطرة.

وأضاف ممثلو الادعاء، أمس، أنه «وفقاً للمعلومات الحالية، قد تكون الجريمة ناتجة عن خلافات عائلية. وكان الجاني والضحايا يقيمون في المنزل نفسه».

وبحسب مكتب ممثل الادعاء العام المحلي، أطلق الجاني المشتبه به النار على رأسه، وتم إعلان وفاته دماغياً في مستشفى محلي.