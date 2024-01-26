سيدة تتجول رفقة أسد في شوارع تايلاند

المصدر: (دبي - البيان)

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ألقت الشرطة في تايلاند القبض على امرأة تتجول مع أسد أليف، في شوارع باتايا، إذ أظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، أسداً مقيداً بالسلاسل يجلس في الجزء الخلفي من سيارة بنتلي بيضاء مفتوحة السقف.

وكان الأسد يقوده رجل سريلانكي يدعى سوانججيت كوسونجرن، فر هارباً من البلاد منذ ذلك الوقت، ويُعتقد أنه صديق للمرأة. على الرغم من أنه يسمح قانونياً بامتلاك أسد في تايلاند، إلا أنه يجب تسجيله رسمياً، إذ أكدت السلطات «إن سوانججيت زعم أنه اشترى الحيوان من رجل في مقاطعة ناخون باتوم، لكنه فشل في فحص منشأته من قبل المسؤولين قبل القيام بذلك، مما جعل ملكية الأسد وتجواله غير قانوني». وتواجه المرأة التي تجولت مع الأسد، اتهامات بحيازة حيوان بري دون إذن، وهو ما يعاقب عليه بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 2800 دولار.