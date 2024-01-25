بسبب نوم السائق .. إصابة 20 شخصاً في حادث سير في اليابان

المصدر: وكالات

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قالت الشرطة ورجال الإطفاء إن حافلة صغيرة اصطدمت بعمود هاتف في جنوب غرب اليابان اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة جميع ركاب الحافلة الـ19، ومعظمهم من الأجانب.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه جرى نقل 13 سيدة وسبعة رجال للمستشفى في أعقاب وقوع الحادث في منطقة كاسويا بمقاطعة فوكوكا، ولم يكونوا مصابين بإصابات تهدد الحياة.

وقالت الشرطة إن السائق، وهو في الستينات من عمره، قال إنه غفا وفجأة انحرف بالحافلة لتجنب الاصطدام بمركبة أخرى.