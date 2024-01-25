علكة تاريخية تكشف أسرار القدماء

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت دراسة سويدية حديثة، أن الحمض النووي الموجود في كميات من «العلكة» مضغها مراهقون في العصر الحجري، وعُثر عليها في موقع أثري عمره 9700 عام في السويد، يقدم إيضاحات عن أمراض الفم في تلك الحقبة، وفق «سكاي نيوز عربية».

وتوفر الدراسة التي أجراها فريق من علماء الإغاثة من جامعة ستوكهولم، ونشرت نتائجها مجلة «ساينتيفيك ريبورتس»، معلومات عن النظام الغذائي لهؤلاء السكان، الذين كانوا يعيشون على الصيد وجمع الثمار في عصور ما قبل التاريخ. وأوضح الباحث المشارك في إعداد الدراسة، أندرس غوثرستروم، أن «العلكة التي أخذنا منها العينات، مضغها مراهقون. وكانت هناك سن محددة يقومون فيها بذلك». وعُثر على هذه القطع من لحاء البتولا المبللة باللعاب، في موقع هوسبي كليف الواقع في شمال مدينة غوتنبرغ.