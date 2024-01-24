الجميع يحسدها على مديرها.. أغرب سبب لحصول موظفة على إجازة

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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كانت موظفة صينية محظوظة بالحصول على إجازة فريدة من نوعها، حيث حصلت المرأة من مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ على "إجازة مزاجية" عندما أبلغت مدير شركتها بأنها تشعر "بالانزعاج" بسبب قلة الثلوج في مدينتها.

ونشرت الموظفة تفاصيل حصولها على الإجازة الفريدة على وسائل التواصل الاجتماعي فأثار عددًا لا يحصى من الآراء، وفقا لموقع news9live.

تطبيق إجازة المزاج

وقامت المرأة بملء استمارة الإجازة مع ذكر سبب طلبها، وكتبت: "لا توجد ثلوج في هانغتشو، وأشعر بالانزعاج"، مؤكدة أن شركتها لديها سياسة "الإجازة المزاجية" عندما لا يكون الموظف في حالة مزاجية تسمح له بالعمل.

وأوضحت أيضًا أن رئيسها يشجع موظفيه على طلب مثل هذه الإجازات في أي وقت دون خوف من العواقب، وذكر الرئيس التنفيذي أيضًا أن الموظفين لديهم الحرية الكاملة في رفض الطلبات التي يقدمها رؤسائهم إذا كانوا غير راضين.

وبصرف النظر عن الإجازة المزاجية الخاصة، توفر الشركة أيضًا خيارات عطلات مميزة أخرى مثل الإجازات المعتادة لحفلات الزفاف والإجازات في يوم الطفل.

أثار ما كشفته المرأة عن شركتها وصاحب العمل ردود فعل "حاسدة" من مستخدمي مواقع التواصل، وأصيب الكثيرون بالدهشة وطلبوا من المرأة أن تكون ممتنة لشركتها.

وقال أحد الأشخاص: "نعتز بمثل هذه الشركة وهذا الرئيس، هناك الكثير من أسباب الحصول على إجازة حول العالم، ولكن من النادر أن يكون لديك رئيس مثل رئيسك.

وفي الوقت نفسه، اعتقد الكثيرون أن صاحب العمل كان رجلاً ذكيًا لأنه كان يركز على رفاهية موظفيه وراحتهم.