حديقة بريطانية «تؤدب» ببغاوات «بذيئة»

المصدر: (لندن - د ب أ)

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سئم العاملون في حديقة للحياة البرية ببريطانيا، من سلوك بعض «الببغاوات سيئة السمعة، بسبب بذاءة لسانها»، فقرروا نقلها مع طيور أخرى، للعيش ضمن مجموعة أكبر من الطيور، أملاً في أن يساعد ذلك على الحد من عادة السباب السيئة.

وأفادت صحيفة «ذا إنديبندنت» البريطانية التي أوردت التقرير أمس، بأن «حديقة لينكولنشاير للحياة البرية» اتخذت القرار بنقل الطيور، بعدما تعلمت ثلاثة ببغاوات أخرى عادة السباب، بالإضافة إلى خمسة ببغاوات رمادية أفريقية.

ولكن الحديقة قررت الآن تقديم الببغاوات المثيرة للجدل إلى مجموعة أكبر من الطيور، تضم أكثر من 100 طائر. وقال الرئيس التنفيذي للحديقة، ستيف نيكولز، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنهم سينقلون جميع الببغاوات الثمانية للعيش مع باقي الطيور للتخفيف من عادتها.