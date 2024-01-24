مسافر يكتشف خلو جناح طائرة من البراغي قبل أن تقلع بقليل

المصدر: (دبي - البيان)

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ألغيت رحلة طيران متجهة إلى نيويورك قبل لحظات من إقلاعها الأسبوع الماضي عندما اكتشف أحد الركاب براغٍ عدة مفقودة من جناح الطائرة، وفق «سكاي نيوز عربية».

وكان المسافر البريطاني فيل هاردي (41 عاماً) على متن الرحلة في مطار مانشستر بالمملكة المتحدة عندما لاحظ فقدان البراغي وقرر تنبيه طاقم الطائرة.

وقال مندوب شركة الطيران «فيرجن أتلانتيك» إنه تم استدعاء المهندسين على الفور لإجراء فحوص الصيانة على طائرة إيرباص A330 قبل إقلاعها المقرر إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في مدينة نيويورك. وأضاف: «الرحلة انتهت بإلغاء الرحلة لتوفير الوقت لإجراء فحوص الصيانة الهندسية الإضافية الاحترازية، ما أتاح لفريقنا الحد الأقصى من الوقت لاستكمال التفتيش».

وقال هاردي إن موظفي شركة الطيران طمأنوه مراراً وتكراراً بعدم وجود مشكلة تتعلق بالسلامة في الجناح، ولكن مخاوفه زادت نظراً للمحنة الأخيرة التي فقدت فيها طائرة تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» سدادة بابها وتطاير جزء من جسم الطائرة في منتصف الرحلة.

وأضاف المهندس نيل فيرث إن اللوحة المتضررة كانت عبارة عن هيكل ثانوي يستخدم لتحسين الديناميكا الهوائية للطائرة.