اكتشاف 4 أنواع جديدة من الأخطبوطات

المصدر: دبي ـــ البيان

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اكتشف العلماء 4 أنواع جديدة من الأخطبوطات، تعيش على عمق 2800 متر في المحيط قبالة سواحل كوستاريكا، حيث تعشش أعداد كبيرة من الأخطبوطات اللؤلؤية.

واكتشف الموقع في Tengosed Seamount، وهو عبارة عن حضانة نادرة للأخطبوط تقع بعيداً في أعماق البحار المظلمة، في مكان يعتبر عادة بارداً جداً بالنسبة لرأسيات الأرجل الحساسة، حسب «روسيا اليوم».

ومع ذلك، فإن الدفء الذي توفره الجبال البحرية البركانية يخلق درجات حرارة مثالية للتعشيش لعدد من أنواع الأخطبوطات المختلفة.

وقد قامت مركبة تحت الماء يتم تشغيلها عن بعد، R/V Falkor، بغوصات متكررة إلى تجمع الأخطبوط، وجمعت صوراً واسعة النطاق عن الموقع وأنواع الأخطبوطات.

وتشمل الاكتشافات الأخرى في الموقع مناطق حرارية مائية تفصل بينها مسافات قصيرة نسبياً، ولكن بدرجات حرارة وكيمياء مختلفة.