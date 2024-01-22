بعمر 100 عام.. يمشي ألف كيلومتر في حديقته لجمع أموال للأعمال الخيرية

المصدر: دبي ـــ البيان

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قام معمر بريطاني بجمع الأموال للأعمال الخيرية، عبر المشي في حديقته الخاصة لمسافة ألف كيلومتر، تكريماً للكابتن الراحل السير توم مور، الذي قام سابقاً بالمبادرة نفسها والهدف نفسه.

بدأ هارولد جونز، البالغ من العمر 100 عام، والذي خدم في الجيش البريطاني بين سنتي 1942 و1947، بالقيام بجولات في الفناء الخلفي لمنزله في أثناء الوباء، ومنذ ذلك الحين، أكمل ما يقرب من 42 ألف دورة لمسافة إجمالية تزيد على ألف كيلومتر، أي ما يعادل المسافة بين منزله في برمنغهام وأقرب حدود مع ألمانيا. ويأتي إنجازه هذا مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة لوفاة الكابتن السير توم مور، حسب موقع 24 الإلكتروني.

ووفقاً لموقع مترو الإلكتروني، فقد جمع جونز ما يصل إلى 43 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 54 ألف دولار أمريكي، وتبرع بها لمؤسسة أمراض الأعصاب الحركية، تخليداً لذكرى عدد من أصدقائه الذين عانوا المرض.

وقال في حديثه مع صحيفة ديلي إكسبريس: «لقد ألهمني الكابتن توم، ولكنني مشيت مسافة أكبر بكثير مما قطعه هو».

وأضاف: «أحد الأسباب الأخرى التي دفعتني إلى المشي، الحفاظ على لياقتي ومواصلة الحركة، وخاصة في فترة الوباء التي كانت تتطلب البقاء في المنزل، وقد أصبح المشي روتيناً يومياً بالنسبة لي منذ ذلك الحين».

يذكر أن الكابتن السير توم مور ضابط سابق في الجيش البريطاني، وقام في يوم ميلاده الـ100 بالمشي 100 مرة عبر حديقته، لجمع التبرعات للأعمال الخيرية وهيئة الصحة الوطنية البريطانية، ونجح في جمع 32 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 40 مليون دولار أمريكي. وتوفي الكابتن مور في 2 فبراير من سنة 2021، جراء إصابته بعدوى كوفيد-19.